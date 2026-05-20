Svas Biosana, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,20 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Svas Biosana , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha approvato il bilancio 2025 e deliberato di destinare l'utile d'esercizio 2025, pari a 890.510 euro, come segue: 44.525 euro a riserva legale; 845.985 euro, unitamente ad una quota della riserva straordinaria, a dividendo, distribuendo un dividendo ordinario lordo pari a 0,20 euro per ciascuna azione che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola (escluse le azioni proprie in portafoglio). L'assemblea ha stabilito che il pagamento del dividendo avvenga in data 3 giugno 2026, con stacco cedola il 1 giugno 2026 e record date il 2 giugno 2026.



L'assemblea ha inoltre deliberato il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers per gli esercizi 2026-2028, approvando il relativo compenso sulla base dell'offerta formulata dalla medesima società.

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