Svas Biosana, TP ICAP Midcap abbassa target price con taglio stime per 2026

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il target price
(a 12 euro
per azione da 12,9 euro) e confermato il giudizio
(Buy
, visto l'upside potenziale del 34%) su Svas Biosana
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie.
Gli analisti scrivono che Svas Biosana ha registrato
una crescita del fatturato del +3,7% su base annua nel primo trimestre del 2026, confermando un buon inizio d'anno
. La crescita è stata trainata dall'attività di distribuzione in Italia
, ora comprensiva di Mehos, e dalla continua solidità delle operazioni internazionali. Farmex sta entrando in una fase di normalizzazione a seguito di limitazioni di capacità produttiva, in attesa dell'avvio a pieno regime del nuovo stabilimento.
TP ICAP Midcap ha rivisto le stime
per il biennio 2026-2027 e introdotto il 2028. Per il 2026, la previsione di fatturato è ridotta
a 145 milioni di euro (rispetto a 151,3 milioni di euro, -4%), a seguito di una crescita più normalizzata dopo l'elevato effetto base del 2025. L'EBITDA è rettificato a 19,1 milioni di euro (rispetto a 19,5 milioni di euro), con un margine stabile del 13,2%. L'utile per azione (EPS) si attesta a 1,27 euro (rispetto a 1,46 euro), principalmente a causa dell'adeguamento operativo. Si prevede che l'indebitamento netto si attesti a 37,5 milioni di euro nel 2026, il che implica un profilo di riduzione della leva finanziaria più graduale
rispetto a quanto precedentemente previsto.
"Il titolo è scambiato a circa 7 volte l'utile per azione previsto per il 2026, un livello di valutazione che riteniamo troppo basso
dato il profilo del gruppo: un'attività in grado di generare flussi di cassa (circa il 25% di conversione in cassa), una crescita disciplinata supportata da un modello duale complementare - produzione e distribuzione - e una traiettoria di espansione coerente", si legge nella ricerca.