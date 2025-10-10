Milano 13:27
Tesla, a settembre in aumento le spedizioni dallo stabilimento di Shanghai

(Teleborsa) - Le spedizioni dallo stabilimento Tesla di Shanghai sono aumentate a settembre, mentre il mercato automobilistico cinese inizia il suo intenso periodo di vendite.

La casa automobilistica ha spedito 90.812 unità dallo stabilimento il mese scorso, con un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente, secondo i dati preliminari pubblicati dalla Passenger Car Association cinese. Sebbene i dati non distinguano le esportazioni dalle vendite interne, la maggior parte di questi veicoli sarà destinata a clienti in Cina.

Questo segna una tregua rispetto al trend di calo di quest'anno: la produzione all'ingrosso di Tesla a Shanghai è diminuita in sette dei nove mesi di quest'anno. Il mese record in Cina ha contribuito a un terzo trimestre da record per Tesla, con i consumatori statunitensi che si sono affrettati a sfruttare al meglio i crediti d'imposta per l'acquisto di veicoli elettrici prima della loro scadenza il 30 settembre.

Il solido dato di settembre in Cina segnala fiducia nella domanda in vista del quarto trimestre, con la Golden Week di inizio ottobre che funge da barometro per il resto dell'anno. L'azienda guidata da Musk ha anche avviato le consegne di un SUV Model Y a sei posti.

Nel frattempo, la rivale BYD ha registrato un calo delle vendite a settembre su base annua, il primo in oltre 18 mesi. Le consegne di BYD per il terzo trimestre sono diminuite dell'1,3%, segnando il primo calo dal 2020.
