Tesla, a settembre in aumento le spedizioni dallo stabilimento di Shanghai

(Teleborsa) - Le spedizioni
dallo stabilimento Tesla
di Shanghai sono aumentate a settembre
, mentre il mercato automobilistico cinese inizia il suo intenso periodo di vendite.
La casa automobilistica ha spedito 90.812 unità
dallo stabilimento il mese scorso, con un aumento del 2,8%
rispetto all'anno precedente, secondo i dati preliminari pubblicati dalla Passenger Car Association cinese. Sebbene i dati non distinguano le esportazioni dalle vendite interne, la maggior parte di questi veicoli sarà destinata a clienti in Cina
.
Questo segna una tregua rispetto al trend di calo
di quest'anno: la produzione all'ingrosso di Tesla a Shanghai è diminuita in sette dei nove mesi di quest'anno. Il mese record in Cina ha contribuito a un terzo trimestre da record per Tesla
, con i consumatori statunitensi che si sono affrettati a sfruttare al meglio i crediti d'imposta per l'acquisto di veicoli elettrici prima della loro scadenza il 30 settembre.
Il solido dato di settembre in Cina segnala fiducia nella domanda
in vista del quarto trimestre
, con la Golden Week
di inizio ottobre che funge da barometro per il resto dell'anno. L'azienda guidata da Musk ha anche avviato le consegne di un SUV Model Y a sei posti.
Nel frattempo, la rivale BYD
ha registrato un calo delle vendite
a settembre su base annua, il primo in oltre 18 mesi. Le consegne di BYD per il terzo trimestre
sono diminuite dell'1,3%
, segnando il primo calo dal 2020.