Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre

Giornata da dimenticare per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,65% sui valori precedenti.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 60,88. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 64,74 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 59,6.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
