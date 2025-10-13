Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre
Seduta in ribasso per l'indice svizzero, che porta a casa un decremento dell'1,01%.
Le implicazioni di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12.592,5 con primo supporto visto a 12.425,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 12.370,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)