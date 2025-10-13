Milano 10:38
42.281 +0,55%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:38
9.443 +0,16%
Francoforte 10:38
24.370 +0,53%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre

Seduta in ribasso per l'indice svizzero, che porta a casa un decremento dell'1,01%.

Le implicazioni di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12.592,5 con primo supporto visto a 12.425,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 12.370,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
