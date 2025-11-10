Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 7/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre
La giornata del 7 novembre chiude piatta per l'indice svizzero, che riporta un 0%.
Si indebolisce il quadro tecnico dello SMI (Swiss Market Index), con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 12.234,7, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 12.362,7. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 12.171,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)