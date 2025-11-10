Milano 13:25
43.849 +2,17%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:25
9.779 +1,00%
Francoforte 13:25
24.007 +1,85%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 7/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre

La giornata del 7 novembre chiude piatta per l'indice svizzero, che riporta un 0%.

Si indebolisce il quadro tecnico dello SMI (Swiss Market Index), con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 12.234,7, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 12.362,7. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 12.171,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
