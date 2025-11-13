Milano 9:31
44.975 +0,41%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:31
9.884 -0,28%
24.399 +0,07%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Balza in avanti l'indice svizzero, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,72%.

Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12.958,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 12.463,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13.454,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```