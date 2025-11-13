Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Balza in avanti l'indice svizzero, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,72%.
Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12.958,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 12.463,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13.454,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)