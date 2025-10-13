Banco BPM: prima banca italiana a pubblicare un European Green Bond Factsheet

(Teleborsa) - Banco BPM
è la prima banca italiana a pubblicare un European Green Bond Factsheet
. Questo documento illustra in modo trasparente ed esaustivo l'utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione di strumenti finanziari green, in pieno allineamento con l'EU GBS (European Green Bond Standard).
La pubblicazione del Factsheet sottolinea il ruolo cruciale della Finanza Green come strumento chiave a supporto dell'attuazione del Piano
Strategico e dei Piani di Transizione di Banco BPM, con un focus sull'aumento dei finanziamenti a medio termine per: acquisizione, costruzione e ristrutturazione di edifici green per famiglie e imprese; progetti di energia rinnovabile, finalizzati alla riduzione delle emissioni nel settore della Produzione di Energia.
Il Factsheet è stato revisionato e valutato positivamente con una verifica indipendente da ISS-Corporate
, che ha confermato il suo allineamento con la Regulation 2023/2631/EU sul EuGB (European Green Bond).
Banco BPM, a seguito della pubblicazione del "Green, Social and Sustainability Bonds Framework" nel 2023
, conferma così il proprio impegno nell'European Sustainable Market e l'importanza della Finanza Green nella propria strategia di business.
Il capitale raccolto attraverso questo nuovo strumento di debito green, interamente allineato con la Tassonomia Europea, sarà oggetto di un'attività di reporting effettuata con la massima trasparenza
nei confronti del mercato e degli stakeholder. I proventi delle future emissioni di questo strumento saranno destinati a iniziative in grado di generare benefici climatici concreti e misurabili, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Green Deal per il 2050.