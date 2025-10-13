Banco BPM: prima banca italiana a pubblicare un European Green Bond Factsheet

Banco BPM

(Teleborsa) -è la. Questo documento illustra in modo trasparente ed esaustivo l'utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione di strumenti finanziari green, in pieno allineamento con l'EU GBS (European Green Bond Standard).La pubblicazione del FactsheetStrategico e dei Piani di Transizione di Banco BPM, con un focus sull'aumento dei finanziamenti a medio termine per: acquisizione, costruzione e ristrutturazione di edifici green per famiglie e imprese; progetti di energia rinnovabile, finalizzati alla riduzione delle emissioni nel settore della Produzione di Energia.Il Factsheet è stato revisionato e valutato positivamente con una, che ha confermato il suo allineamento con la Regulation 2023/2631/EU sul EuGB (European Green Bond).Banco BPM, a seguito della, conferma così il proprio impegno nell'European Sustainable Market e l'importanza della Finanza Green nella propria strategia di business.Il capitale raccolto attraverso questo nuovo strumento di debito green, interamente allineato con la Tassonomia Europea, sarànei confronti del mercato e degli stakeholder. I proventi delle future emissioni di questo strumento saranno destinati a iniziative in grado di generare benefici climatici concreti e misurabili, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Green Deal per il 2050.