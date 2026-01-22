Anima, CdA del 26 gennaio valuterà nome indicato da Banco BPM per AD

(Teleborsa) - Anima
, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha precisato che è in corso il processo di cooptazione
in Consiglio di Amministrazione e di nomina del nuovo Amministratore Delegato
, secondo le procedure interne e le prassi di corporate governance.
Nell'ambito di tale processo, la società "ha ricevuto dal Gruppo Banco BPM
, azionista di riferimento, una candidatura per il ruolo
", si legge in una nota. La valutazione della candidatura e le determinazioni conseguenti saranno esaminate nella riunione del CdA convocata per il pomeriggio di lunedì 26 gennaio 2026.
Ieri il Corriere della Sera ha scritto che Banco BPM ha nominato il nuovo AD di Anima: si tratta di Saverio Perissinotto
, che lascerà la presidenza di Eurizon (Intesa Sanpaolo
) per iniziare il suo nuovo mandato ai primi di febbraio.