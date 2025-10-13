Bankitalia: "Metà dei pagamenti ancora in contanti. Ma aumenta uso strumenti elettronici"

(Teleborsa) - Gli italiani continuano ad utilizzare più i contanti che altri strumenti di pagamento per gli acquisti nei negozi, soprattutto se si tratta di spese di valore contenuto, tuttavia l'utilizzo del cash, che ancora oggi avviene in oltre la metà delle transazioni, si è progressivamente ridotto. E i pagamenti con strumenti elettronici stanno complessivamente aumentando, supportati anche dalla crescita del commercio elettronico. Le carte, oltre a rappresentare la principale alternativa al contante per le transazioni nei negozi, continuano anche a essere lo strumento di pagamento più utilizzato, in termini sia di numero sia di valore, per gli acquisti online. È quanto emerge dalpubblicato dallaresta superiore alla media dell'area dell'euro, sebbene la sua quota abbia continuato a diminuire negli ultimi anni: in termini di numero di transazioni, i pagamenti cash rappresentano il 61% di tutte le transazioni (contro il 69% nel 2022 e l'82% nel 2019), rispetto al 32% per i pagamenti con carta (26% nel 2022; 16% nel 2019) e circa il 4% per i pagamenti mobili (2% nel 2022). In un confronto tra paesi,In termini di valore delle transazioni, i pagamenti cash rappresentano il 49% del totale degli acquisti (in linea con il 2022; 58% nel 2019), rispetto al 39% per le transazioni con carta (43% nel 2022; 32% nel 2019) e al 5% per i pagamenti mobili (2% nel 2022). L'accettazione delle carte e di altri metodi di pagamento non cash da parte dei commercianti è salita all'87% dall'80% del 2022 e la quota dei pagamenti online è cresciuta significativamente, al 24% del totale delle transazioni non ricorrenti dal 16% del 2022. Le carte restano lo strumento più utilizzato per i pagamenti online (51% in volume e 52% in valore)., anche se il suo uso è diminuito per quasi tutte le fasce di transazione. In particolare, rappresenta il 64% delle transazioni fino a 30 euro (76% nel 2022; 89% nel 2019) e il 56% dei pagamenti tra 30 e 50 euro (54% nel 2022; 61% nel 2019). Tuttavia, per gli acquisti tra 50 e 100 euro, il contante rappresenta solo il 44% delle transazioni (45% nel 2022; 54% nel 2019). In tutte le fasce di valore delle transazioni, l'uso del contante nei punti vendita fisici in Italia è più alto rispetto all'area dell'euro. L'uso del contante resta particolarmente rilevante tra gli anziani, le persone con scarsa istruzione e i gruppi a basso reddito, mentre i dispositivi mobili sono principalmente utilizzati dai più giovani (generazione Z e millennial).Nonostante il contante sia ancora lo strumento più utilizzato ai punti vendita, i consumatori italiani esprimono chiaramente una preferenza per iquando possono scegliere liberamente come pagare. La maggioranza dei rispondenti, pari al 61%, preferisce i pagamenti elettronici rispetto al contante (20%). Rispetto ad altri paesi dell'area dell'euro, l'Italia si colloca tra quelli con la più forte preferenza per i pagamenti senza contante. I principali vantaggi percepiti dell'utilizzo delle carte sono la comodità, oltre alla sicurezza e alla rapidità delle transazioni. Il contante, d'altra parte, è preferito per fornire un migliore controllo della spesa e per la sua più ampia accettazione da parte dei commercianti. In ogni caso, la quota di intervistati italiani che ritengono importante poter pagare in contanti è aumentata al 58% (dal 52% nel 2022) e il 58% degli intervistati ha espresso preoccupazioni per la privacy legate all'uso dei pagamenti digitali (60% nell'area dell'euro).La quota di consumatori che dichiara di possedereè aumentata al 9% dal 2% del 2022, come nell'area dell'euro; la maggior parte di essi detiene tali asset digitali a scopo di investimento (54%), mentre solo il 20% li utilizza come mezzo di pagamento.