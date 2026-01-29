Pagamenti, BCE: nel primo semestre 2025 prosegue il calo del contante nell'Eurozona

(Teleborsa) - Secondo i dati pubblicati dalla Banca Centrale Europea relativi al primo semestre del 2025, il sistema dei pagamenti
nell'area euro mostra una trasformazione digitale
sempre più marcata. Il numero complessivo di transazioni non monetarie
è cresciuto dell'8,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo un totale di 71,4 miliardi di operazioni
, per un valore complessivo di 113,4 trilioni di euro
.
Le carte di pagamento
si confermano lo strumento preferito dai cittadini europei, rappresentando il 55% del numero totale di transazioni. Il volume delle operazioni effettuate tramite carta è aumentato del 9,2%, toccando quota 39,4 miliardi. Parallelamente, i bonifici
hanno registrato una crescita significativa del 10,4% in termini di numero, arrivando a 14,2 miliardi di transazioni. Questo dato riflette una crescente efficienza dei sistemi di trasferimento fondi
tra conti bancari, con un valore totale scambiato tramite bonifico che ammonta a 95,4 trilioni di euro, confermandosi lo strumento dominante per i pagamenti di importo elevato.
Un elemento di particolare rilievo nel rapporto BCE è l'accelerazione dei pagamenti istantanei
. Questi rappresentano ormai il 19% del totale dei bonifici nell'area euro, evidenziando come la velocità di esecuzione sia diventata un requisito fondamentale sia per i consumatori che per le imprese.
In controtendenza rispetto alla digitalizzazione, l'utilizzo del contante
continua la sua parabola discendente. I prelievi di contante
presso gli sportelli ATM sono diminuiti del 3,5% in termini di numero e dell'1,8% in valore, segno che una quota sempre maggiore di acquisti quotidiani avviene tramite strumenti elettronici o contactless. Ancora più drastico è il declino degli assegni
, il cui utilizzo è crollato del 12,4%, rappresentando ormai meno dell'1% del totale delle operazioni non monetarie.
Infine, il comparto della moneta elettronica
(e-money) ha mantenuto una dinamica positiva, con un incremento del 5,7% nel numero di transazioni.