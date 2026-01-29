Pagamenti, BCE: nel primo semestre 2025 prosegue il calo del contante nell'Eurozona

(Teleborsa) - Secondo i dati pubblicati dalla Banca Centrale Europea relativi al primo semestre del 2025, ilnell'area euro mostra unasempre più marcata. Il numero complessivo diè cresciuto dell'8,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo un totale di, per un valore complessivo diLesi confermano lo strumento preferito dai cittadini europei, rappresentando il 55% del numero totale di transazioni. Il volume delle operazioni effettuate tramite carta è aumentato del 9,2%, toccando quota 39,4 miliardi. Parallelamente, ihanno registrato una crescita significativa del 10,4% in termini di numero, arrivando a 14,2 miliardi di transazioni. Questo dato riflette una crescente efficienza dei sistemi ditra conti bancari, con un valore totale scambiato tramite bonifico che ammonta a 95,4 trilioni di euro, confermandosi lo strumento dominante per i pagamenti di importo elevato.Un elemento di particolare rilievo nel rapporto BCE è l'accelerazione dei. Questi rappresentano ormai il 19% del totale dei bonifici nell'area euro, evidenziando come la velocità di esecuzione sia diventata un requisito fondamentale sia per i consumatori che per le imprese.In controtendenza rispetto alla digitalizzazione, l'utilizzo delcontinua la sua parabola discendente. Ipresso gli sportelli ATM sono diminuiti del 3,5% in termini di numero e dell'1,8% in valore, segno che una quota sempre maggiore di acquisti quotidiani avviene tramite strumenti elettronici o contactless. Ancora più drastico è il declino degli, il cui utilizzo è crollato del 12,4%, rappresentando ormai meno dell'1% del totale delle operazioni non monetarie.Infine, il comparto della(e-money) ha mantenuto una dinamica positiva, con un incremento del 5,7% nel numero di transazioni.