Euro digitale riceve via libera Europarlamento: approvate due mozioni favorevoli

(Teleborsa) -, con l'Europarlamento che si schiera a favore dell'adozione di una moneta digitale europea, libera da condizionamenti di Paesi terzi, a sostegno dei pagamenti non in contanti.La svolta è arrivata oggi ilcon la quale è stata approvata lae che fa seguito all'intervento di Christine Lagarde di ieri. L'assemblea - si legge nella risoluzione - "sottolinea l'importanza di preservare il ruolo del contante; prende atto delle discussioni in corso sulla proposta relativa alla moneta a corso legale" ed "invita la BCE a intensificare il monitoraggio delle criptovalute, come le stablecoin".Nell'ambito della relazione, in cui si è parlato anche di Euro Digitale e Stable Coin, sono stati inseriti, rispetto al quale l'Europarlamento sta già valutando la proposta legislativa presentata dalla Commissione europea."L'introduzione di un, concepito per integrare i servizi bancari in contanti e privati,, ridurre la frammentazione dei pagamenti al dettaglio edel mercato unico", si legge nel primo emendamento (numero 25), approvato con una maggioranza di 420 voti a favore, 158 contrari e 64 astenuti.L'altro emendamento, votato con una maggioranza di 438 voti a favore, 158 contrari e 44 astenuti, sottolinea che "dovrebbe contribuire ae l'ampia accettazione da parte degli esercenti in tutta l'UE". L'accesso universale ai pagamenti - si precisa - è "" e "la crescente digitalizzazione dei pagamenti, se lasciata esclusivamente ad attori privati e di paesi terzi,sia per gli utenti che per gli esercenti".Il progetto di Euro Digitale portato avanti dalla BCE sin dal 2000, una volta approvato il quadro normativo, entrerà nella fase concreta di sperimentazione, per giungere all'introduzione della valuta digitale nel 2029.