Milano 10:39
42.285 +0,57%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:39
9.441 +0,15%
Francoforte 10:39
24.374 +0,55%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,52%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,52%
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,52%, dopo aver aperto a 7.959,27 punti.
