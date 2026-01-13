Milano 9:11
45.704 -0,06%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:11
10.151 +0,11%
25.403 -0,01%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,25%

Ibex 35 esordisce a 17.717,3 Euro

In breve, Finanza
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,25%, dopo aver aperto a 17.717,3 Euro.
