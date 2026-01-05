Milano 14:44
45.676 +0,67%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:44
9.984 +0,33%
Francoforte 14:44
24.689 +0,61%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,68%

Il FTSE MIB esordisce a 45.682,8 punti

Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,68%, dopo aver aperto a 45.682,8 punti.
