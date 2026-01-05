Milano
14:44
45.676
+0,67%
Nasdaq
2-gen
25.206
0,00%
Dow Jones
2-gen
48.382
+0,66%
Londra
14:44
9.984
+0,33%
Francoforte
14:44
24.689
+0,61%
Lunedì 5 Gennaio 2026, ore 15.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,68%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,68%
Il FTSE MIB esordisce a 45.682,8 punti
In breve
,
Finanza
05 gennaio 2026 - 09.02
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,68%, dopo aver aperto a 45.682,8 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,66%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,11%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,02%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,11%)
Argomenti trattati
Borsa
(553)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,67%
Altre notizie
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,09%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,12%)
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,42%)
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,7%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,34%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,31%
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto