Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Borsa: Scambi in positivo per il Dow Jones, in progresso dell'1,24% alle 19:30

Il Dow Jones tratta in utile a 46.042,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per il Dow Jones, in progresso dell'1,24% alle 19:30
Spunto rialzista dell'1,24% per l'indice dei colossi di Wall Street alle 19:30, che continua le contrattazioni a 46.042,25 punti.
Condividi
```