Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:26
25.127 +0,56%
Dow Jones 20:26
48.810 +0,66%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, in progresso dello 0,65% alle 19:30

Il Dow Jones passa di mano a 48.805,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, in progresso dello 0,65% alle 19:30
L'indice dei giganti USA segna un modesto +0,65% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 48.805,01 punti.
Condividi
```