Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 20:14
25.675 +0,82%
Dow Jones 20:14
49.563 +0,84%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dello 0,80% alle 19:30

Il Dow Jones allunga a 49.544,34 punti

Risultato positivo dello 0,80% per l'indice del principale listino USA alle 19:30, che continua gli scambi a 49.544,34 punti.
