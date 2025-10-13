Milano 17:35
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 46.067,65 punti

Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,29%
L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dell'1,29% e chiude a 46.067,65 punti.
