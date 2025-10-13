Milano 10:40
42.283 +0,56%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:40
9.441 +0,14%
Francoforte 10:40
24.373 +0,54%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,3%

SSE a 3.846,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,3%
Indice SSE -1,3% a quota 3.846,25 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```