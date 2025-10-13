Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Francoforte: andamento rialzista per Aroundtown

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Aroundtown
(Teleborsa) - Bene Aroundtown, con un rialzo del 2,64%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aroundtown rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo di Aroundtown rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 3,303 Euro, mentre i supporti sono stimati a 3,193. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 3,413.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```