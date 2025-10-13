Francoforte: in calo Delivery Hero

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Delivery Hero
, che mostra un decremento del 3,50%.
La tendenza ad una settimana di Delivery Hero
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Delivery Hero
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,13 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,85.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)