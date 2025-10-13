Milano 10:42
42.264 +0,52%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:42
9.439 +0,13%
Francoforte 10:42
24.377 +0,56%

Francoforte: in calo Delivery Hero

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Delivery Hero, che mostra un decremento del 3,50%.

La tendenza ad una settimana di Delivery Hero è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Delivery Hero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,13 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
