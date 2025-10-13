Milano 10:43
42.246 +0,47%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:43
9.437 +0,10%
Francoforte 10:43
24.373 +0,54%

Francoforte: positiva la giornata per Aurubis

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Aurubis
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore tedesco di rame, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,32%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aurubis più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big europea del rame. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 119,6 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 117,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 116,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```