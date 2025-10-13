Francoforte: positiva la giornata per Aurubis

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore tedesco di rame
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,32%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aurubis
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big europea del rame
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 119,6 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 117,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 116,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)