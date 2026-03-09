Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:44
24.660 +0,07%
Dow Jones 19:44
47.161 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: violenta contrazione per Aurubis

Migliori e peggiori
Francoforte: violenta contrazione per Aurubis
(Teleborsa) - A picco il produttore tedesco di rame, che presenta un pessimo -4,85%.

Il movimento di Aurubis, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big europea del rame, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 159,6 Euro. Primo supporto visto a 154,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 152,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```