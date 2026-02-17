Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:47
24.677 -0,23%
Dow Jones 17:47
49.547 +0,09%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Francoforte: si concentrano le vendite su Aurubis

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Aurubis
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore tedesco di rame, che presenta una flessione del 2,68% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aurubis, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 166,7 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 161,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 158,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```