Francoforte: scambi al rialzo per TUI

(Teleborsa) - Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,636 Euro con tetto rappresentato dall'area 7,764. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,554.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)