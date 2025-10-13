Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Francoforte: scambi al rialzo per TUI

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza TUI, che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TUI rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di TUI suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,636 Euro con tetto rappresentato dall'area 7,764. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,554.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
