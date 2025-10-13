Hamas rilascia gli ostaggi. Trump atterrato in Israele accolto da Netanyahu

(Teleborsa) - E' atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in IsraeleL'aereo ha sorvolato a bassa quota la piazza degli Ostaggi a Tel Aviv poco prima di atterrare. A quanto riporta la stampa israeliana, e nei video circolati sui social media, l'Air Force One è sceso abbastanza per consentire al Presidente di vedere l'enorme scrittasulla spiaggia della città, a ridosso della piazza. Ad attendere Trump sulla pista il premier Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara, l'inviato speciale americano Steve Witkoff, cosi' come la figlia di Trump Ivanka e suo marito Jared Kushner."Oggi è una giornata storica per Israele, stiamo aspettando il rilascio di 48 ostaggi dopo 738giorni all'inferno. Ora gli ostaggi vivi si possono riunire con le loro famiglie e i morti potranno essere seppelliti". Lo ha dichiarato in un video la portavoce del governo di Israele Shosh Bedrosian, parlando dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.In Piazza degli ostaggi a Tel Aviv sul grande schermo viene trasmessa in questo momento la telefonata dell'ostaggio non ancora liberato Matan Tsengauker daGaza alla madre, che da due anni si batte per la sua liberazione. Hamas ha consentito ad alcuni rapiti di chiamare le famiglie prima della liberazione. "Matan, stai tornando a casa. State tutti tornando a casa. Grazie a Dio la guerra è finita. Stai tornando a casa. La mia vita ti aspetta", ha detto la madre Einav.Trump ha dichiarato in un'intervista telefonica all'israeliana Channel 12 News che l'accordo raggiunto per porre fine alla guerra a Gaza e liberare gli ostaggi rimasti detenuti daLo sottolinea in un post su X l'Alto rappresentante per la politica estera europea Kaja Kallas, sottolineando che "per avere successo, il piano di pace necessita di un forte sostegno internazionale: l'Ue è pronta a fare la sua parte". "Mercoledì riprenderà una missione civile per monitorare il valico di frontiera tra Gaza ed Egitto", a Rafah, dice la Kallas, secondo cui