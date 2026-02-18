USA-Iran, negoziati in stallo: il punto

(Teleborsa) -gli Stati Uniti impediranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Lo ha detto Chris Wright, segretario Usa all'Energia, così all'indomani dei colloqui indiretti di Ginevra tra delegazioni di Iran e Stati Uniti con la mediazione dell'Oman.Gli iraniani "sono stati molto chiari su quello che avrebbero fatto con armi nucleari. E' assolutamente inaccettabile - ha detto Wright ai giornalisti a margine di riunioni dell'Agenzia internazionale dell'Energia (Aie) a Parigi - Quindi, in un modo o nell'altro, porremo fine alla marcia dell'Iran verso l'arma nucleare". Teheran ha sempre rivendicatoAlcune persone intorno a lui lo mettono in guardia dal dichiarare guerra all'Iran, ma credo che ci sia il 90% di possibilità di assistere a un'azione concreta nelle prossime settimane": è quanto ha affermato un consigliere del presidente americano adSecondo le indiscrezioni riportate, inoltre,che assomiglierebbe più a una guerra vera e propria rispetto all'operazione mirata del mese scorso in Venezuela. Le fonti hanno sottolineato che si tratterebbe probabilmente di una campagna congiunta Usa-Israele di portata molto più ampia (e più esistenziale per il regime) rispetto alla guerra di 12 giorni guidata da Israele lo scorso giugno, a cui gli Stati Uniti si sono poi uniti per distruggere le strutture nucleari sotterranee dell'Iran.Nella giornata di ieri, i consiglieri di Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, hanno incontrato a Ginevra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Nonostante entrame le parti abbiano affermato che i colloqui hanno "fatto progressi", le divergenze, scrive ancora Axios, sono ampie e i funzionari statunitensi n