USA-Iran, negoziati in stallo: il punto

(Teleborsa) - "In un modo o nell'altro"
gli Stati Uniti impediranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Lo ha detto Chris Wright, segretario Usa all'Energia, così all'indomani dei colloqui indiretti di Ginevra tra delegazioni di Iran e Stati Uniti con la mediazione dell'Oman.
Gli iraniani "sono stati molto chiari su quello che avrebbero fatto con armi nucleari. E' assolutamente inaccettabile - ha detto Wright ai giornalisti a margine di riunioni dell'Agenzia internazionale dell'Energia (Aie) a Parigi - Quindi, in un modo o nell'altro, porremo fine alla marcia dell'Iran verso l'arma nucleare". Teheran ha sempre rivendicato la natura pacifica del suo controverso programma
."Il capo (Donald Trump) si sta stufando.
Alcune persone intorno a lui lo mettono in guardia dal dichiarare guerra all'Iran, ma credo che ci sia il 90% di possibilità di assistere a un'azione concreta nelle prossime settimane": è quanto ha affermato un consigliere del presidente americano ad Axios.
Secondo le indiscrezioni riportate, inoltre, un'operazione militare statunitense in Iran sarebbe probabilmente una campagna massiccia, della durata di settimane,
che assomiglierebbe più a una guerra vera e propria rispetto all'operazione mirata del mese scorso in Venezuela. Le fonti hanno sottolineato che si tratterebbe probabilmente di una campagna congiunta Usa-Israele di portata molto più ampia (e più esistenziale per il regime) rispetto alla guerra di 12 giorni guidata da Israele lo scorso giugno, a cui gli Stati Uniti si sono poi uniti per distruggere le strutture nucleari sotterranee dell'Iran.
Nella giornata di ieri, i consiglieri di Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, hanno incontrato a Ginevra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Nonostante entrame le parti abbiano affermato che i colloqui hanno "fatto progressi", le divergenze, scrive ancora Axios, sono ampie e i funzionari statunitensi non sono ottimisti sulla possibilità di colmarle.