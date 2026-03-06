"Decido io il successore": Trump liquida figlio di Khamenei. Droni sull'Azerbaigian

(Teleborsa) -manda un messaggio chiaro a Teheran: vuole essere lui a scegliere il successoreucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele. Mentre l'Assemblea degli Esperti iraniana, in riunione straordinaria per eleggere il successore di Khamenei, riceve le pressioni delle Guardie della Rivoluzione per annunciare formalmente la nomina del figlio Mojtaba, il Presidente Usa lo ha liquida bollandolo come unVogliamo qualcuno che porti armonia e pace in Iran", dice senza troppi giri di parole il presidente americano in un'intervista ad Axios. Affermazione che rappresenta una rivendicazione del potere americano sul futuro politico del Paese attaccato sabato scorso. Senza contare che il presidente Usa non ha nascosto che Cuba sarà la prossima a cadere dopo l'Iran: a L'Avana "vogliono un accordo", ha assicurato.intanto, "Devo essere coinvolto nella nomina, come con Delcy Rodriguez in Venezuela", ha incalzato Trump, precisando di non voler un leader che continui le politiche dell'ayatollah che "costringerebbero gli Stati Uniti a tornare in guerra tra cinque anni".Chi stia valutando il commander-in-chief per la successione alla guida dell'Iran per ilIntanto, un altro Paese è stato sfiorato dal gorgo che si è avvitato sul Medio Oriente a causa della guerra scatenata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran:ha denunciato un attacco con droni di Teheran, annunciando "ritorsioni". Segni di un