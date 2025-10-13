Milano 10:44
Londra: andamento sostenuto per London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che gestisce la Borsa di Londra, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a London Stock Exchange Group rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di London Stock Exchange Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 90,39 sterline e primo supporto individuato a 87,87. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 92,92.

