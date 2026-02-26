Milano 10:22
Londra: al centro degli acquisti London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che gestisce la Borsa di Londra, che tratta in rialzo del 4,64%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che London Stock Exchange Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,7%, rispetto a +1,27% del principale indice della Borsa di Londra).


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 80,65 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 82,28. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 83,91.

