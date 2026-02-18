LSEG, pressione da Elliott per disinvestimenti e buyback da 5 miliardi di sterline

(Teleborsa) - Elliott Investment Management
, importante investitore attivista statunitense, sta facendo pressione
su London Stock Exchange Group (LSEG), che controlla la Borsa di Londra, gestisce gli indici FTSE e fornisce dati finanziari tramite Refinitiv, affinché avvii una revisione del suo portafoglio
e proceda a un riacquisto di azioni proprie da 5 miliardi di sterline
nei prossimi 12 mesi. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla questione.
Elliott sta chiedendo a LSEG di rivedere la sua complessa struttura, che comprende anche una partecipazione del 51% in Tradeweb Markets
, quotata negli Stati Uniti. Le azioni di LSEG, fa notare Bloomberg, sono state recentemente colpite da un ampio sell-off sui timori degli effetti dell'intelligenza artificiale
sul business.
"L'investitore attivista vede LSEG come un'azienda solida che è stata fraintesa dal mercato
, date le sue posizioni di leadership nella compensazione di strumenti derivati ??complessi, un'attività nell'indice FTSE 100 che sta beneficiando del passaggio agli investimenti passivi e dati proprietari utilizzati da banche e gestori patrimoniali in funzioni come la rendicontazione normativa", si legge nell'articolo, dove viene spiegato che Elliott non sta spingendo per la vendita di LSEG o per lo scorporo della sua storica attività di Borsa.
"LSEG mantiene un dialogo attivo e aperto con i nostri investitori
, pur rimanendo concentrata sull'esecuzione della nostra strategia", ha dichiarato un rappresentante di LSEG.