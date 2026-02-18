LSEG, pressione da Elliott per disinvestimenti e buyback da 5 miliardi di sterline

Tradeweb Markets

(Teleborsa) -, importante investitore attivista statunitense,su London Stock Exchange Group (LSEG), che controlla la Borsa di Londra, gestisce gli indici FTSE e fornisce dati finanziari tramite Refinitiv, affinché avvii unae proceda a unnei prossimi 12 mesi. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla questione.Elliott sta chiedendo a LSEG di rivedere la sua complessa struttura, che comprende anche una partecipazione del 51% in, quotata negli Stati Uniti. Le azioni di LSEG, fa notare Bloomberg, sono statesul business."L'investitore attivista vede LSEG come un', date le sue posizioni di leadership nella compensazione di strumenti derivati ??complessi, un'attività nell'indice FTSE 100 che sta beneficiando del passaggio agli investimenti passivi e dati proprietari utilizzati da banche e gestori patrimoniali in funzioni come la rendicontazione normativa", si legge nell'articolo, dove viene spiegato che Elliott non sta spingendo per la vendita di LSEG o per lo scorporo della sua storica attività di Borsa."LSEG mantiene un, pur rimanendo concentrata sull'esecuzione della nostra strategia", ha dichiarato un rappresentante di LSEG.