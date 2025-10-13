Londra: risultato positivo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Berkeley Group Holdings
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Berkeley Group Holdings
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 39,43 sterline. Primo supporto a 38,65. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 38,17.
