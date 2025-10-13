Londra: scambi in positivo per Glencore

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,43%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Glencore
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Glencore
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,573 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 3,484. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,425.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)