Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Londra: scambi in positivo per Glencore

Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per Glencore
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,43%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Glencore più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Glencore. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,573 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 3,484. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,425.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```