Londra: andamento negativo per Glencore

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che sta segnando un calo dell'1,90%.

Il trend di Glencore mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Glencore. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,9 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 4,82. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,789.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
