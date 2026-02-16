Londra: andamento negativo per Glencore

azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo dell'1,90%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,9 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 4,82. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,789.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)