Milano 10:45
42.215 +0,40%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:45
9.438 +0,11%
Francoforte 10:45
24.362 +0,50%

Londra: scambi negativi per Babcock International Group

Migliori e peggiori
Londra: scambi negativi per Babcock International Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, in flessione del 2,93% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Babcock International Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12,18 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 11,77. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 11,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```