Milano 10:45
42.215 +0,40%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:45
9.438 +0,11%
Francoforte 10:45
24.362 +0,50%

Londra: si concentrano le vendite su BAE Systems

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Londra: si concentrano le vendite su BAE Systems
Retrocede l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, con un ribasso del 2,09%.
Condividi
```