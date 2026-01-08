Londra: accelera BAE Systems

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,44%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che BAE Systems
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,6%, rispetto a +0,92% del principale indice della Borsa di Londra
).
La tendenza di breve di BAE Systems
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20,63 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)