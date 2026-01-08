Milano 14:01
45.438 -0,26%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:01
10.017 -0,31%
Francoforte 14:01
25.036 -0,34%

Londra: accelera BAE Systems

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,44%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che BAE Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,6%, rispetto a +0,92% del principale indice della Borsa di Londra).


La tendenza di breve di BAE Systems è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20,63 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
