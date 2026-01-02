Milano 11:40
Londra: andamento sostenuto per BAE Systems

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che BAE Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,28%, rispetto a +1,48% del principale indice della Borsa di Londra).


L'esame di breve periodo di BAE Systems classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17,64 sterline e primo supporto individuato a 17,24. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,04.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
