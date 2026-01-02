Londra: andamento sostenuto per BAE Systems

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che BAE Systems
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,28%, rispetto a +1,48% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'esame di breve periodo di BAE Systems
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17,64 sterline e primo supporto individuato a 17,24. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)