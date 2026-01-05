Londra: in rally BAE Systems

azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio

(Teleborsa) - Grande giornata per l', che sta mettendo a segno un rialzo del 4,22%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,47 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,02. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,92.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)