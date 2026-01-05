Londra: in rally BAE Systems

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BAE Systems
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BAE Systems
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di BAE Systems
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,47 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,02. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)