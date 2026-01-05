Milano 14:57
45.686 +0,69%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:57
9.978 +0,27%
Francoforte 14:57
24.713 +0,71%

Londra: in rally BAE Systems

Migliori e peggiori, Spazio
Londra: in rally BAE Systems
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,22%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BAE Systems evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BAE Systems rispetto all'indice.


La tendenza di breve di BAE Systems è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,47 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,02. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```