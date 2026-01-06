Londra: andamento rialzista per BAE Systems

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, in guadagno del 2,08% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che BAE Systems
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,25%, rispetto a +2,06% del principale indice della Borsa di Londra
).
Le implicazioni di breve periodo di BAE Systems
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 19,06 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 18,57. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 19,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)