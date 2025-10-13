Madrid: nuovo spunto rialzista per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

gruppo farmaceutico spagnolo

Ibex 35

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

indice azionario della Borsa di Madrid

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 57,53 Euro. Prima resistenza a 58,68. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 56,87.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)