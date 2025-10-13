Madrid: nuovo spunto rialzista per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Avanza il gruppo farmaceutico spagnolo
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 57,53 Euro. Prima resistenza a 58,68. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 56,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)