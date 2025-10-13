Milano 10:45
42.215 +0,40%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:45
9.438 +0,11%
Francoforte 10:45
24.362 +0,50%

Madrid: positiva la giornata per Sacyr

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Sacyr
Scambia in profit il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che lievita dell'1,86%.
Condividi
```