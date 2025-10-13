Manovra, maggioranza fa il punto: incontri con associazioni e misure sul tavolo

(Teleborsa) - È iniziato, in mattinata,, l’incontro tra il Governo e le Organizzazioni datoriali e di categoria per discutere le priorità e le proposte in vista della prossima Legge di Bilancio.secondo quanto si apprende, è presieduta dal Sottosegretario Alfredo Mantovano e vi partecipano per l’Esecutivo il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli esteri Antonio Tajani, i Ministri Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Industria e Made in Italy), Marina Calderone (Lavoro e Politiche Sociali) e Tommaso Foti (Affari europei, Pnrr, Polittiche di coesione). Presenti inoltre Luigi Sbarra (Sottosegretario per le Politiche per il Sud) e Stefano Caldoro (Consigliere del Presidente del Consiglio per i Rapporti con le Parti Sociali).Per le Organizzazioni datoriali e di categoria sono invece presenti i rappresentanti di: Confindustria , Abi; Casartigiani; Cia; Cna; Coldiretti; Confagricoltura; Confapi; Confartigianato; Confcommercio; Confcooperative; Confesercenti; Confetra; Confprofessioni; Conftrasporto; Copagri; Legacoop; Unsic. A seguire, è previsto un incontro con i rappresentanti di: Ania; Agci; Ance; Anpit; Assonime; Cnl; Confedilizia; Confimprese Italia; Confimi Industria; Confitarma; Conflavoro Pmi; Confservizi; Federdistribuzione; Federterziario; Finco.dunque, fa il punto sulla manovra e tira le ultime fila in vista del consiglio dei ministri che domani approverà il Dpb e la legge di bilancio. I leader di centrodestra si sono ritrovati in un vertice serale prima della partenza di Giorgia Meloni per l'Egitto oggi.condivise da tutti che devono però trovare ancora una forma definitiva in base ai calcoli che si faranno fino all'ultimo. Su tutte, il taglio della seconda aliquota Irpef a favore del ceto medio, passando per la pace fiscale e per il congelamento - parziale - dell'aumento dell'età pensionabile. Non tutte le forze di maggioranza remavano dall'inizio nella stessa direzione, ma tra il pressing della Lega per la rottamazione e le pensioni, e quello di FI per il ceto medio, i compromessi di massima sembrano ormai essere stati trovati.e probabilmente anche delle assicurazioni). Ancor prima del vertice, Antonio Tajani ha tenuto a puntualizzare che sugli istituti "ha prevalso la linea di Forza Italia: nessuna tassa sugli extraprofitti, ma dialogo costruttivo". Il presidente dell'Ania, Giovanni Liverani, ha invece giocato d'anticipo invitando il governo a considerare le compagnie non come bacino per nuove sovratasse ma come alleati per la soluzione di "problemi giganteschi".