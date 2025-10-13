Manovra, Orsini: "Manca parola crescita, mettere al centro investimenti"

(Teleborsa) - "La manovra ha bisogno di mettere al centro gli investimenti. Credo manchi la parola crescita all'interno della legge di bilancio che stiamo affrontando. Una parola fondamentale per un paese come il nostro che vuole avere un futuro. In un momento di incertezza come questo, serve certezza. Apprezzo il lavoro fatto dal ministro Giorgetti sul tema del contenimento dei conti pubblici, ma non bisogna dimenticare che la crescita si fa facendo investimenti". È quanto ha affermato il"Stiamo continuando a dire che serve avere una visione di crescita, credo che anche il governo stia lavorando su questo punto – ha proseguito–. Il tema degli investimenti per noi è fondamentale perché non c'è crescita senza gli investimenti del paese, quindi per noi quella è l'unica via. Abbiamo riportato come esempio la Zes unica, quello che è stato fatto negli ultimi anni proprio dal governo. Il governo ha fatto un'ottima cosa, ha stanziato 5,6 miliardi negli ultimi due anni, quei 5,6 miliardi hanno generato 28 miliardi di investimento con 35mila assunzioni. Quelle società sicuramente faranno utile perché sono investimenti nuovi. Hanno fatto ripartire un pezzo di paese che per noi è fondamentale, quindi quello è assolutamente debito buono"."Sono un europeista convinto, ma dico che così come è l'Europa non va: facciamo le misure e non capiamo nemmeno gli effetti che generano, tipo l'automotive che siamo riusciti a distruggere. Gli errori fatti sono tanti, anche in Europa serve un piano industriale. Serve far presto – ha detto il–. Abbiamo fatto tante cose dove si è preso atto del problema, ma la cura?", si è chiesto Orsini che tra le misure ha citato la burocrazia: "Abbiamo 78 miliardi all'anno di burocrazia, incominciamo a smontarla", ha sottolineato il leader degli industriali.E, ancora: "mix energetico subito, interconnessione europea e chi produce aiuti chi consuma energia" ha detto, parlando del problema degli elevati costi dell'energia nel nostro Paese. "Quando diciamo che non riusciamo a essere attrattivi l'energia è uno dei capitoli fondamentali. Ma quanti comitati dell'uccellino abbiamo in tutti i comuni d'Italia che ci bloccano l'eolico, il fotovoltaico e che non ci fanno fare energia? Questo ce lo dobbiamo dire – ha proseguito Orsini –. Il mix energetico è la via ma non possiamo neanche pensare di non guardare le tecnologie del futuro, come il nucleare"."L'Italia – ha concluso– deve andare bene tutta. Quando il nostro Mezzogiorno cresce, il treno dell'Italia gira alla stessa velocità: questo è il nostro obiettivo. La Zes unica ha funzionato quando il governo ha messo soldi veri per poter fare investimenti".