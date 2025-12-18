Microdevice emette minibond da 1,5 milioni di euro con Banca Valsabbina

(Teleborsa) -hail, PMI innovativa con sede nel comune di Flero (BS), attiva nel settore della Building Automation e della supervisione intelligente degli edifici.L'operazione sottoscritta si inserisce nel percorso di crescita ben delineato da Microdevice, fondata nel 1981, ed è destinata a, innovazione tecnologica e crescita commerciale, in risposta a un mercato sempre più orientato all'efficienza energetica e alla digitalizzazione degli edifici."L'operazione con Banca Valsabbina rappresenta un passaggio chiave nel percorso di sviluppo di Microdevice e costituisce un riconoscimento concreto del valore industriale costruito in oltre 44 anni di attività, grazie a investimenti costanti in ricerca, innovazione e a un patrimonio di brevetti proprietari - ha dichiarato- Il supporto di un partner finanziario solido e di lungo periodo ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra struttura, consolidare la presenza sul mercato italiano e accelerare un percorso di apertura verso nuovi mercati internazionali"."Con questa operazione, Banca Valsabbina conferma il proprio ruolo di partner finanziario per le PMI innovative italiane, supportando imprese che investono in competenze, tecnologia e sviluppo sostenibile. Per Microdevice questa emissione rappresenta un importante tassello di consolidamento nel settore della Building Automation intelligente - ha dichiarato- Il supporto di Banca Valsabbina rappresenta la solidità del nostro progetto industriale e ci permette di accelerare gli investimenti in innovazione, mantenendo al centro i valori del Made in Italy e dell'elevata affidabilità tecnologica".