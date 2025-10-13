Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

New York: luce verde per Oracle

Migliori e peggiori
New York: luce verde per Oracle
(Teleborsa) - Grande giornata per il principale fornitore di software aziendale, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,42%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Oracle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Oracle rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Oracle rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 313,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 300,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 326,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
