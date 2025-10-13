New York: luce verde per Oracle

(Teleborsa) - Grande giornata per il principale fornitore di software aziendale
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Oracle
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Oracle
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Oracle
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 313,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 300,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 326,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)