New York: rosso per Monster Beverage

(Teleborsa) - Rosso per il produttore e fornitore di bevande
, che sta segnando un calo del 2,70%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Monster Beverage
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Monster Beverage
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Monster Beverage
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 68,98 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 67,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 70,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)