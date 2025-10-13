Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto sanitario italiano
L'Indice delle aziende sanitarie guadagna lo 0,73% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 199.006,94 punti.
Condividi
```