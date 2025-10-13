Piazza Affari: Avio scende verso 49,83 Euro

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda aerospaziale italiana
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,16% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Avio
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Avio
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 54,83 Euro. Primo supporto visto a 49,83. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 47,87.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)