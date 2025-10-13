Milano 10:47
Piazza Affari: Avio scende verso 49,83 Euro

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda aerospaziale italiana, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,16% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Avio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Avio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 54,83 Euro. Primo supporto visto a 49,83. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 47,87.

